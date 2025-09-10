Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 10:26

Ученые зафиксировали на Земле неожиданную магнитную бурю

В ночь на 10 сентября на Земле внезапно произошла магнитная буря

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ночь на 10 сентября на Земле внезапно произошла магнитная буря, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале. По словам ученых, прогнозы не фиксировали приближения к планете облака плазмы, которое могло бы спровоцировать геомагнитные возмущения.

Совершенно непонятная и трудная для объяснения магнитная буря была неожиданно зарегистрирована на Земле, — говорится в сообщении.

Исследователи предположили, что магнитная буря могла быть вызвана явлением суббури, когда энергия магнитосферы высвобождается за счет внутренних процессов. Такой феномен впервые был описан как внезапное формирование спонтанных полярных сияний, они действительно наблюдались на Земле 9 сентября, добавили в лаборатории.

Ранее на Солнце произошла вспышка класса М. Ученые отметили, что она характеризуется как сильная. Вспышки класса M могут влиять на магнитосферу Земли, поэтому специалисты внимательно отслеживают солнечную активность.

До этого в активной области 4197 на Солнце зафиксировали значительный скачок энерговыделения с серией вспышек умеренной мощности. По данным астрономов, все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен.

