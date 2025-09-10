Ситуация в Непале сегодня, 10 сентября: протесты, поджоги, что с россиянами

Ситуация в Непале сегодня, 10 сентября: протесты, поджоги, что с россиянами

Массовые протесты в Непале переросли в беспорядки и поджог здания парламента и резиденции президента страны. Какие известны последние новости об этом сегодня, 10 сентября? Что сейчас с российскими туристами?

Что известно о беспорядках в Непале 10 сентября

Массовые акции протеста вспыхнули в Непале после того, как 4 сентября правительство страны ввело запрет на крупные соцсети, включая WhatsApp, Facebook и Instagram (все принадлежат Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), а также YouTube, X, Reddit, LinkedIn.

8 и 9 сентября в Катманду прошли акции протеста, которые переросли в столкновения с полицейскими и массовые беспорядки. Протестующие подожгли здание парламента, резиденцию премьера и президента страны, а также нескольких министров и политиков, в результате чего супруга бывшего премьера Непала Арзу Рана Деуба, которая занимала пост главы МИД, получила ожоги, а позднее скончалась в больнице.

Катманду, Непал. Протестующие устраивают акцию протеста на фоне яростных протестов поколения Z против коррупции и подавления социальных сетей Фото: Skanda Gautam/Keystone Press Agency/Global Look Press

На фоне беспорядков премьер Непала Шарма Оли подал в отставку, запрет на работу соцсетей был отменен.

Сегодня, 10 сентября, армия Непала взяла на себя обеспечение безопасности в столице Катманду и заявила о введении комендантского часа и ограничений на передвижения на территории всей страны до четверга, 11 сентября, сообщает портал Кhabarhub.

Протестующие в Непале призвали к проведению масштабных политических реформ, в том числе включающих изменение конституции, сообщил телеканал India Today со ссылкой на заявление представителя молодежного движения Gen-Z.

Требования, указанные в документе, также включают роспуск Палаты представителей Непала, реструктуризацию систем образования, здравоохранения, правосудия, безопасности и связи, а также расследование коррупционных действий.

По данным газеты Kathmandu Post, на фоне массовых беспорядков более 500 заключенных сбежали из окружной тюрьмы в западной части района Навалпараси. Побег также совершили отбывающие наказания в тюрьмах в городах Лалитпур, Джалешвар и Покхара, пишет Khabarhub.

Что сейчас с российскими туристами в Непале

В настоящее время в Непале находятся около 400 россиян. Никто из них не пострадал во время массовых беспорядков, заявил пресс-атташе дипломатического представительства в Катманду Александр Ивашев.

Поход по национальному парку Сагарматха в Непале Фото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber, via/Global Look Press

В посольство России в Катманду на фоне протестов обратились около 80 россиян. Все они находятся в безопасных условиях, их жизни ничего не угрожает, добавил Ивашев.

Российская дипмиссия в Непале работает на настоящий момент в круглосуточном режиме и находится в контакте с советом по туризму и правоохранительными структурами страны, а также с больницами.

«В их списках отсутствуют данные о пострадавших россиянах», — отметил Ивашев.

МИД России рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Непал до стабилизации обстановки, а тем, кто находится в стране, — соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей.

