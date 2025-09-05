Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 04:42

На Солнце зафиксирована сильная вспышка

РАН: на Солнце произошла сильная вспышка класса М

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Солнце произошла вспышка класса М, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Ученые отметили, что она характеризуется как сильная.

Последняя вспышка произошла сегодня в 16:44 — уровень M1.0 (сильная), — говорится в оповещении.

Ранее в активной области 4197 на Солнце зафиксировали значительный скачок энерговыделения с серией вспышек умеренной мощности. По данных астрономов, все процессы локализованы на одном участке и не затрагивают весь комплекс солнечных пятен. Вспышки класса M могут влиять на магнитосферу Земли, поэтому специалисты внимательно отслеживают текущую солнечную активность.

До этого ученый Натан Эйсмонт рассказал о мощной вспышке на Солнце, которая вызвала магнитную бурю, продолжавшуюся чуть больше суток. Как он уточнил, явление не оказалось экстремальным, но могло вызвать легкое недомогание у людей, чувствительных к изменениям погоды.

Тем временем жители западных регионов Японии стали свидетелями невероятно яркого метеора. Вспышка настолько осветила ночное небо, что на мгновение настал день.

солнце
вспышки
космос
РАН
