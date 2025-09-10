Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:49

МИД Польши вызвал российского дипломата

Временный поверенный в делах России Ордаш сообщил о вызове в МИД Польши

Здание МИД Польши Здание МИД Польши Фото: Shutterstock/FOTODOM

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш был вызван в Министерство иностранных дел республики. Он сообщил РИА Новости, что это произошло на фоне публикаций в СМИ, связанных с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами.

Меня пригласили в МИД сегодня в 12.00 (13.00 мск, — NEWS.ru), — сообщил дипломат.

Ранее Польша направила военную технику к границе с Белоруссией после ночного инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Утром 10 сентября наблюдалось активное перемещение польских войск, включая колонны бронетехники.

До этого начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Варшава оповестила Минск о приближении неопознанных беспилотников с территории Украины к белорусской границе. По его словам, силы противовоздушной обороны республики в ночное время сбили БПЛА, нарушившие воздушное пространство страны.

Также сообщалось, что Белоруссия в ночь на 10 сентября уничтожила часть беспилотников, проникших в ее воздушное пространство. «Заблудившиеся» дроны были поражены силами ПВО. При этом дежурные подразделения противовоздушной обороны Белоруссии предупредили коллег в Польше и Литве о приближении неизвестных летательных аппаратов к территориям их стран.

МИД
Польша
дипломатия
БПЛА
