08 сентября 2025 в 17:48

Три яблока и полстакана муки — через 30 минут едим сочный пирог

Этот быстрый яблочный пирог — идеальное решение, когда хочется свежей выпечки, но нет времени на долгое приготовление. Нежное тесто и сочные яблоки создают гармоничный вкус, знакомый с детства. Пирог получается влажным, ароматным и прекрасно подходит как для семейного чаепития, так и для внезапного прихода гостей.

Три яблока нарезают тонкими дольками и сбрызгивают лимонным соком. В миске смешивают 3 яйца, 40 г сахара, щепотку соли, 90 г молока и 23 г растительного масла. Добавляют 105 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя, перемешивают до однородности. В тесто аккуратно вмешивают яблочные дольки. Массу выливают в смазанную маслом и посыпанную сахаром форму. Выпекают при 170 °C 30–35 минут до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

