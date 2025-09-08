Нежные творожные кармашки с яблоками! Хит на завтрак — просто и необычно

Нежные, сочные и ароматные творожные кармашки с яблоками — это идеальный десерт для тех, кто любит гармонию мягкого творога и сладкой фруктовой начинки! Они тают во рту, даря ощущение домашнего уюта и нежности.

Замесите тесто из 300 г муки, 200 г творога, 100 г размягченного сливочного масла, 1 яйца и щепотки соли. Сверните его в шар и уберите в холодильник на 30 минут. Для начинки очистите и нарежьте мелкими кубиками 2 яблока, потушите их на сковороде с 1 ст. л. сливочного масла и 2 ст. л. сахара до мягкости. Добавьте щепотку корицы. Раскатайте тесто в пласт толщиной 3–4 мм, вырежьте кружки стаканом. На каждый кружок выложите 1 ч. л. яблочной начинки, защипните края, формируя кармашки. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые кармашки можно посыпать сахарной пудрой. Подавайте теплыми — хрустящая текстура снаружи и тающая яблочно-творожная начинка внутри никого не оставят равнодушным! Это лакомство особенно хорошо со взбитыми сливками или шариком мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.