Тонкие и хрустящие кутабы с творогом и зеленью! Вкусный завтрак за 12 минут

Невероятно нежные, тонкие и ароматные кутабы с творогом и зеленью — это настоящее кавказское гостеприимство на вашей тарелке! Эти полумесяцы из теста сочетают в себе хрустящую корочку и сочную начинку, создавая идеальный баланс вкусов.

Замесите тесто из 500 г муки, 1 стакана теплой воды, щепотки соли и 2 ст. л. растительного масла. Дайте ему отдохнуть 30 минут под полотенцем. Для начинки смешайте 400 г творога, пучок мелко нарезанной зелени (укроп, петрушка, кинза, зеленый лук), 1 яйцо, соль и перец по вкусу. Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте кружки стаканом. На каждую лепешку выложите 1 ст. л. начинки, сложите пополам и защипните края. Обжаривайте на сухой сковороде с обеих сторон до золотистых пятен. Смажьте готовые кутабы сливочным маслом. Подавайте сразу же, пока они теплые и хрустящие. Эти кутабы хороши сами по себе, но особенно раскрываются со свежим йогуртом или сметаной. Их простота приготовления и насыщенный вкус зелени делают это блюдо настоящей звездой любой трапезы!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.