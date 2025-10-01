Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:10

Пожарные не могут проехать к горящему дому из-за припаркованных машин

В Одинцово загорелся многоэтажный дом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Одинцово горит многоэтажный жилой дом на Сколковской улице, однако пожарные не могут проехать к нему из-за припаркованных машин, передает Telegram-канал агентства «Москва». Речь идет о возгорании ЖК «Сколковский». Предварительной причиной пожара назвали взрыв сушильной машины.

Утром 1 октября сообщалось, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе Ростовской области — там из-за падения украинского беспилотника загорелись крыша здания и трава в поле. Как рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь, из-за соответствующего инцидента никто не пострадал. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.

Также стало известно, что в подмосковном Наро-Фоминске подорвали автомобиль Subaru. В машине взорвалась взрывчатка, чья мощность в тротиловом эквиваленте может составлять около 300 граммов. Уточнялось, что взорванная машина могла принадлежать мужчине, который связан с военным или другим силовым ведомством.

пожары
пожарные
автомобили
Подмосковье
