01 октября 2025 в 06:35

Превратила обычный батон в шедевр! Хрустящие гренки с творожной начинкой! Просто, вкусно и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти гренки я готовлю, когда хочется порадовать семью чем-то вкусным и необычным на завтрак. Они совсем не похожи на обычные поджаренные кусочки хлеба! С хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной творожной начинкой внутри — это настоящее объедение. Готовятся они быстро, а съедаются еще быстрее. Мои домашние всегда просят добавки, особенно когда подаю гренки со сметаной или фруктовым джемом. Это блюдо стало нашей любимой вкусной традицией в выходные.

Нам понадобится: 8 ломтиков белого хлеба, 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, ванилин, растительное масло для жарки. Для панировки: 1 яйцо, 2 ст. л. молока. Творог смешиваем с яйцом, сахаром и ванилином до однородной массы.

Берем два ломтика хлеба. На один выкладываем творожную начинку, накрываем вторым ломтиком и слегка прижимаем. Таким образом готовим все «бутерброды».

В отдельной миске взбиваем яйцо с молоком. Каждую заготовку обмакиваем в яичную смесь со всех сторон. Разогреваем сковороду с маслом. Обжариваем гренки на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаем горячими!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
