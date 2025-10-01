Активы топ-менеджера «РДК» оказались заморожены

Тверской суд Москвы наложил арест на имущество председателя правления небанковской кредитной организации «РДК» Сергея Горбаченко, обвиняемого в растрате в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Наложенными судом ограничениями обвиняемый Горбаченко С. Г. длительное время лишен источника существования и доступа к накоплениям на счете, — отмечается в документе.

По данным следствия, Горбаченко, будучи директором департамента клиринга и членом правления, вступил в сговор с неустановленными участниками организованной группы, включая сотрудников Банка России и руководства компании. Он совершил хищения путем растраты ценных бумаг, учитываемых на счете номинального держателя.

На имущество бывшего начальника управления расквартирования и строительства главного командования внутренних войск МВД генерал-лейтенанта Владимира Панова наложен арест, сообщили в СКР. Речь идет о сумме, превышающей 240 млн рублей. В настоящее время Панов находится под стражей.