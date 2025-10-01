Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:38

В мобильных приложениях банков появилась спецкнопка

Российские банки ввели спецкнопку в приложениях для защиты от мошенников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В мобильных приложениях 13 российских банков появилась специальная кнопка, которая позволяет сообщать об операциях, совершенных мошенниками, пишет РБК. Новая функция позволяет сформировать справку о каждой операции. Она будет включать данные о банке, клиенте, операции, получателе, сумме операции, ее валюте и дате проведения.

Так, клиенты Т-Банка могут оспорить подозрительную операцию в приложении, нажав «Оспорить». После этого карта временно блокируется, а данные передаются в ЦБ. «Тревожная кнопка» в приложении ВТБ позволяет отправить жалобу в ЦБ, а Райффайзенбанка — заблокировать счета.

До этого генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев предупредил, что неожиданное пополнение счета от незнакомого человека является серьезным поводом для беспокойства. По его словам, такие переводы бывают частью преступных схем.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники, выдавая себя за арендодателей, рассылают арендаторам сообщения с просьбой перечислить плату за жилье по «новым» реквизитам. После перевода деньги уходят злоумышленникам, а связь с ними обрывается.

банки
мошенники
приложения
Россия
Центробанк
