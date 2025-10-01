Киркоров опроверг слухи об увольнении танцоров после падения с лестницы Киркоров назвал шуткой сообщения об увольнении танцоров после падения в Казани

Певец Филипп Киркоров на премьере кинокартины «Кровикс» опроверг информацию, что кто-либо из его команды лишился работы после падения поп-короля на сцене в ходе фестиваля «Новая волна» в Казани, передает издание Super. Киркоров пояснил, что распространившиеся слухи были всего лишь шуткой его коллектива. Он подчеркнул, что не намерен увольнять людей из-за «человеческого фактора» и непредвиденной поломки сценического реквизита.

Да это они пошутили, это у них такой юмор. Сейчас же все хайпуются на каких-то историях. Ну что я буду их увольнять, ну человеческий фактор. Поехала лестница, колесики затормозились, — сказал Киркоров.

На вопрос журналистов о том, какие проступки могли бы действительно стать причиной для увольнения сотрудников, певец дал четкий и лаконичный ответ. Единственной серьезной причиной он назвал состояние алкогольного опьянения во время работы.

21 августа во время торжественного открытия фестиваля Киркоров получил травму ноги. В СМИ появилась информация о якобы значительном ухудшении его здоровья после этого случая. Позже артист опроверг эти сообщения. Певец рассказал, что последствия падения начали проявляться только после выступления.