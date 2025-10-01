Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 11:34

Киркоров опроверг слухи об увольнении танцоров после падения с лестницы

Киркоров назвал шуткой сообщения об увольнении танцоров после падения в Казани

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на премьере кинокартины «Кровикс» опроверг информацию, что кто-либо из его команды лишился работы после падения поп-короля на сцене в ходе фестиваля «Новая волна» в Казани, передает издание Super. Киркоров пояснил, что распространившиеся слухи были всего лишь шуткой его коллектива. Он подчеркнул, что не намерен увольнять людей из-за «человеческого фактора» и непредвиденной поломки сценического реквизита.

Да это они пошутили, это у них такой юмор. Сейчас же все хайпуются на каких-то историях. Ну что я буду их увольнять, ну человеческий фактор. Поехала лестница, колесики затормозились, — сказал Киркоров.

На вопрос журналистов о том, какие проступки могли бы действительно стать причиной для увольнения сотрудников, певец дал четкий и лаконичный ответ. Единственной серьезной причиной он назвал состояние алкогольного опьянения во время работы.

21 августа во время торжественного открытия фестиваля Киркоров получил травму ноги. В СМИ появилась информация о якобы значительном ухудшении его здоровья после этого случая. Позже артист опроверг эти сообщения. Певец рассказал, что последствия падения начали проявляться только после выступления.

Россия
Филипп Киркоров
танцоры
увольнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.