Киркоров ответил на слухи о плохом самочувствии

Народный артист РФ Филипп Киркоров опроверг сообщения о своем ухудшившемся самочувствии после недавнего инцидента с лестницей на музыкальном фестивале «Новая волна». Певец рассказал ТАСС, что последствия падения начали проявляться только после выступления.

Киркоров заявил, что колено было в тяжелом состоянии, но он смог сгруппироваться во время выступления, как спортсмен, и быстро подняться. Артист также вспомнил наставление Людмилы Гурченко: «Лопни, но держи фасон». Киркоров рассказал, что сначала даже не почувствовал боли и продолжил выступление. Лишь после того как он покинул сцену, начала проявляться хромота.

Причиной инцидента артист назвал нехватку времени на репетиции. На таких больших мероприятиях, по его словам, всегда дается мало времени на репетиции.

21 августа во время торжественного открытия фестиваля Киркоров получил травму ноги. В СМИ появилась информация о якобы значительном ухудшении его здоровья после этого случая.

Ранее Киркоров заявил о необходимости создать профсоюз для российских артистов. Причиной стало обсуждение недавнего инцидента с певцом Егором Кридом, который поцеловал танцовщицу на концерте.