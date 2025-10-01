Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Еврокомиссию обвинили в пиаре на фоне проекта «стены дронов»

Bloomberg: проект ЕС по «стене дронов» оказался пиар-акцией

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен немедленные меры по реализации проекта «стены дронов» на восточном фланге ЕС являются пиар-акцией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, сложность реализации и необходимость финансирования отодвинут создание системы на долгие годы.

Среди ключевых проблем называются трудности координации национальных систем ПВО и риск сопутствующего ущерба из-за высокой плотности воздушного движения в Европе. По мнению экспертов, главная задача ЕС — определить ответственных за синхронизацию разрозненных инициатив.

Агентство указывает, что ажиотаж вокруг дронов затмевает более системную проблему — отсутствие у Европы собственной полноценной противовоздушной обороны и зависимость от США в этом вопросе. При этом в материале отметили, что оборонная промышленность ЕС не успевает за стремительным развитием беспилотных технологий, что признают многие в Евросоюзе и НАТО.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что создание любых стен, в том числе «стены дронов», является заведомо плохой идеей. Так пресс-секретарь президента РФ высказался насчет инициативы ЕК о принятии немедленных мер по реализации проекта на восточном фланге Европы.

