Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 11:41

Политолог предположил, с кем готовятся воевать США

Политолог Аджамян: американцы готовятся к войне с Китаем

Солдаты армии США Солдаты армии США Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США готовятся к войне с Китаем, заявил в беседе с 360.ru политолог Норат Аджамян. Так он отреагировал на реформы в Пентагоне и переименование Минобороны США в Министерство войны.

Китай они (США. — NEWS.ru) воспринимают как противника, который им сможет противостоять на серьезном уровне, — высказался Аджамян.

Он подчеркнул, что США также опасаются России. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что РФ в части подводного флота занимает второе место, а Китай — третье, постепенно догоняя Штаты.

Ранее руководитель Пентагона Пит Хегсет заявил, что эра Минобороны США окончена. По его словам, теперь в стране началась эра Министерства войны, которое не будет уделять много внимания соцквотам, политкорректности и «социальным инициативам».

США
Китай
Россия
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.