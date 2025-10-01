Политолог предположил, с кем готовятся воевать США Политолог Аджамян: американцы готовятся к войне с Китаем

США готовятся к войне с Китаем, заявил в беседе с 360.ru политолог Норат Аджамян. Так он отреагировал на реформы в Пентагоне и переименование Минобороны США в Министерство войны.

Китай они (США. — NEWS.ru) воспринимают как противника, который им сможет противостоять на серьезном уровне, — высказался Аджамян.

Он подчеркнул, что США также опасаются России. В частности, глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что РФ в части подводного флота занимает второе место, а Китай — третье, постепенно догоняя Штаты.

Ранее руководитель Пентагона Пит Хегсет заявил, что эра Минобороны США окончена. По его словам, теперь в стране началась эра Министерства войны, которое не будет уделять много внимания соцквотам, политкорректности и «социальным инициативам».