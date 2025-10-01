Китайский блогер умер в прямом эфире New York Post: блогер умер во время трансляции полета на самодельном гироплане

Китайский блогер Тан Фэйцзи погиб во время прямой трансляции полета на экспериментальном летательном аппарате, сообщает New York Post. В момент крушения его трансляцию смотрело около сотни человек. 55-летний стример не использовал ни шлем, ни парашют, что привело к трагедии.

Ранее блогер рассказывал своим подписчикам, что двухроторный аппарат обошелся ему в 49 тысяч долларов и способен подниматься на высоту до 600 метров при скорости свыше 100 км/ч. Испытательный полет на гироплане он провел в уезде Цзяньгэ. Последними кадрами его трансляции стали падение и крушение аппарата. Испуганные зрители стрима потребовали срочно вызвать блогеру врачей, но тот уже получил несовместимые с жизнью травмы.

NYP сообщает, что после трагедии аккаунт Тана Фэйцзи в китайской соцсети Douyin был закрыт. За его публикациями следило свыше 100 тысяч подписчиков.

Ранее китайский подросток провел испытания самодельной двухступенчатой ракеты, собранной им самостоятельно при помощи 3D-принтера и руководств из соцсетей. Его разработка смогла подняться на высоту в 400 метров. 18-летнего ракетостроителя взяли учиться на аэрокосмический факультет Шэньянского университета.