01 октября 2025 в 13:09

Проповедник евангельской церкви обманул геймеров на 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге пастор обманул около 200 геймеров на 10 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пастор евангельской церкви вместе с партнером обманули около 200 геймеров на 10 млн рублей, передает Telegram-канал Baza. По данным источника, мошенники предлагали видеокарты и комплектующие для ПК по ценам на 10 тыс. рублей ниже рыночных.

В материале говорится, что магазины имели положительные отзывы и официальные договоры поставки. После получения предоплаты покупателям месяцами сообщали о проблемах с поставщиками и задержках на таможне.

В ходе самостоятельного расследования пострадавшие установили, что один из организаторов схемы является проповедником местной церкви, а его партнер — сыном другого священнослужителя.

Как отмечает источник, по факту мошенничества возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Обманутые покупатели продолжают активно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее суд в Лондоне признал уроженку Китая Чжиминь Цянь виновной в организации масштабной схемы по отмыванию украденных у инвесторов средств. Ущерб от ее действий составил 5,5 млрд фунтов стерлингов (более 600 млрд рублей) в криптовалюте.

