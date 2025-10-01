Проповедник евангельской церкви обманул геймеров на 10 млн рублей В Санкт-Петербурге пастор обманул около 200 геймеров на 10 млн рублей

Пастор евангельской церкви вместе с партнером обманули около 200 геймеров на 10 млн рублей, передает Telegram-канал Baza. По данным источника, мошенники предлагали видеокарты и комплектующие для ПК по ценам на 10 тыс. рублей ниже рыночных.

В материале говорится, что магазины имели положительные отзывы и официальные договоры поставки. После получения предоплаты покупателям месяцами сообщали о проблемах с поставщиками и задержках на таможне.

В ходе самостоятельного расследования пострадавшие установили, что один из организаторов схемы является проповедником местной церкви, а его партнер — сыном другого священнослужителя.

Как отмечает источник, по факту мошенничества возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Обманутые покупатели продолжают активно обращаться в правоохранительные органы.

