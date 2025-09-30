Китаянка провернула крупнейшую криптоаферу, обманув 128 тысяч человек

Лондонский суд признал уроженку Китая Чжиминь Цянь виновной в организации масштабной схемы по отмыванию украденных у инвесторов средств, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда. Ущерб от ее действий составил 5,5 млрд фунтов стерлингов (более 600 млрд рублей) в криптовалюте.

В период с 2014 по 2017 год Цянь организовала крупномасштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 тыс. жертв, а затем стала хранить незаконно полученные средства в биткоинах, — говорится в публикации.

В сентябре 2017 года женщина прибыла в Великобританию по фальшивому паспорту, оформленному на имя гражданки Сент-Китс и Невис. Там она попыталась легализовать деньги через аренду и покупку элитной недвижимости. Эти сделки вызвали интерес британских правоохранителей, которые вместе с китайскими коллегами сумели вычислить всех мошенников. Им удалось изъять устройства с хранившимися на них биткоинами.

