30 сентября 2025 в 14:45

Китаянка провернула крупнейшую криптоаферу, обманув 128 тысяч человек

Китаянку обвинили в отмывании криптовалюты на 5,5 млрд фунтов стерлингов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Лондонский суд признал уроженку Китая Чжиминь Цянь виновной в организации масштабной схемы по отмыванию украденных у инвесторов средств, сообщает пресс-служба Скотланд-Ярда. Ущерб от ее действий составил 5,5 млрд фунтов стерлингов (более 600 млрд рублей) в криптовалюте.

В период с 2014 по 2017 год Цянь организовала крупномасштабное мошенничество в Китае, обманув более 128 тыс. жертв, а затем стала хранить незаконно полученные средства в биткоинах, — говорится в публикации.

В сентябре 2017 года женщина прибыла в Великобританию по фальшивому паспорту, оформленному на имя гражданки Сент-Китс и Невис. Там она попыталась легализовать деньги через аренду и покупку элитной недвижимости. Эти сделки вызвали интерес британских правоохранителей, которые вместе с китайскими коллегами сумели вычислить всех мошенников. Им удалось изъять устройства с хранившимися на них биткоинами.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что брачные аферисты чаще всего выбирают людей, переживающих тяжелые жизненные ситуации. Злоумышленники пользуются тем, что женщины мечтают о «принце», а мужчины — о спокойствии без упреков. По его словам, чтобы установить контроль, аферистам приходится следить за тем, с кем общается жертва и чем она занимается.

мошенники
аферы
криптовалюта
инвесторы
