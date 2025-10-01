Песков назвал главное отличие России и США в укреплении войск Песков: Россия, в отличие от США, укрепляет свои ВС, оставаясь на стороне мира

Россия, в отличие от США, предпочитает работать над укреплением своих вооруженных сил, оставаясь сторонницей мира, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва открыта для разрешения кризисной ситуации на Украине путем дипломатии. Фраза «хочешь мира — готовься к войне» не является новой, это высказывание живет в истории и используется многими политиками, объяснил пресс-секретарь президента России.

Мы тоже предпочитаем всячески укреплять наши вооруженные силы, оставаясь полными сторонниками мира, оставаясь открытыми для того, чтобы решать все проблемы, включая украинский кризис, посредством дипломатических переговоров и политических контактов, — отметил Песков.

Ранее глава американского Пентагона Пит Хегсет в ходе выступления перед генералами и адмиралами на базе в штате Вирджиния заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время ведут подготовку к войне во имя мира. Теперь ведомство будет заниматься подготовкой солдат к боевым действиям, отметил он.