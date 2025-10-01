Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 14:40

Собянин спросил у Грефа, заменит ли его ИИ

Греф не ответил на вопрос Собянина, заменит ли его искусственный интеллект

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин задал главе Сбербанка Герману Грефу вопрос, заменит ли его искусственный интеллект, однако тот ему не ответил, передает РБК. Разговор состоялся в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. По словам руководителя Сбербанка, в будущем ИИ сможет заменить людей неквалифицированных профессий.

Вы скажите, нас заменит искусственный интеллект? Вас, меня, стартаперов? Я понял, вас — нет, — отметил мэр.

Ранее глава Верховного суда Игорь Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. Он отметил, что этот инструмент в настоящее время уже активно используется в некоторых странах.

Также глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов в России в ближайшее время. По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.

Герман Греф
Сергей Собянин
искусственный интеллект
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.