Собянин спросил у Грефа, заменит ли его ИИ

Мэр Москвы Сергей Собянин задал главе Сбербанка Герману Грефу вопрос, заменит ли его искусственный интеллект, однако тот ему не ответил, передает РБК. Разговор состоялся в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. По словам руководителя Сбербанка, в будущем ИИ сможет заменить людей неквалифицированных профессий.
Вы скажите, нас заменит искусственный интеллект? Вас, меня, стартаперов? Я понял, вас — нет, — отметил мэр.
Ранее глава Верховного суда Игорь Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. Он отметил, что этот инструмент в настоящее время уже активно используется в некоторых странах.
Также глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов в России в ближайшее время. По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.