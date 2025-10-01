Собянин спросил у Грефа, заменит ли его ИИ Греф не ответил на вопрос Собянина, заменит ли его искусственный интеллект

Мэр Москвы Сергей Собянин задал главе Сбербанка Герману Грефу вопрос, заменит ли его искусственный интеллект, однако тот ему не ответил, передает РБК. Разговор состоялся в рамках Международного саммита по технологическому предпринимательству и инновациям Moscow Startup Summit. По словам руководителя Сбербанка, в будущем ИИ сможет заменить людей неквалифицированных профессий.

Вы скажите, нас заменит искусственный интеллект? Вас, меня, стартаперов? Я понял, вас — нет, — отметил мэр.

Ранее глава Верховного суда Игорь Краснов заявил, что внедрение технологии искусственного интеллекта снизит нагрузку на судей и повысит доступ к правосудию. Он отметил, что этот инструмент в настоящее время уже активно используется в некоторых странах.

Также глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов в России в ближайшее время. По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.