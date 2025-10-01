«Простой пацаненок»: первый тренер Капризова о рекордном контракте в НХЛ Первый тренер Капризова Лучанский: хоккеист добился всего упорным трудом

Первый тренер хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова Андрей Лучанский в разговоре с NEWS.ru заявил, что россиянин добился всего своей упорной работой. Он также назвал спортсмена «простым пацаненком».

Рад за него. Человек своим упорным трудом добился. Пацаненок-то он простой. В Новокузнецке он настоящая звезда — не успеет из машины выйти, уже все бегут фотографироваться, автографы брать. Да и во всей стране. Могу пожелать только одного: здоровья и без травм. Своей работой, трудом и желанием он всего добьется, — заявил Лучанский.

Ранее Капризов стал самым высокооплачиваемым игроком за всю историю лиги. По новому контракту с «Уайлд» 28-летний россиянин заработает $136 млн (11,085 млрд рублей) за восемь лет. Капризов был выбран «Миннесотой» на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021-м российский хоккеист дебютировал в лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.