01 октября 2025 в 13:15

Песков обвинил фон дер Ляйен в воровстве активов России

Песков счел воровством планы ЕС передать Украине €2 млрд замороженных активов РФ

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

План Еврокомиссии по передаче Киеву €2 млрд (193,72 млрд рублей) за счет доходов от замороженных активов России является воровством, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, что ЕС направит их на развитие производства БПЛА. По словам Пескова, Москва неоднократно реагировала на эти процессы на самых различных уровнях.

Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, по-русски говоря — о воровстве, — отметил он.

До этого портал Euractiv сообщил, что план Европейской комиссии по использованию замороженных российских активов для создания кредита на репарации для Украины свидетельствует о незнании главой ЕК основ экономики. Публикация издания указывает на растущую непрозрачность в работе ведомства фон дер Ляйен.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что создание любых стен, в том числе «стены дронов», является заведомо плохой идеей. Так пресс-секретарь президента РФ высказался насчет инициативы ЕК о принятии немедленных мер по реализации проекта на восточном фланге Европы.

