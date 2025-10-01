Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 14:34

Психолог дала советы, как преодолеть зависимость от чужого мнения

Психолог Косс посоветовала научиться ценить себя и отказывать людям

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям, зависимым от чужого мнения, необходимо работать со своим мышлением, а также постепенно учиться ценить себя и отказывать людям, заявила MIR24.TV психолог Оливия Косс. В этом поможет практика «Я выбираю себя». Она заключается в том, чтобы разрешить себе не подстраиваться под ожидания окружающих, уточнила Косс. Во время этой практики важно научиться не только говорить людям «нет», но и выдерживать последствия своего отказа.

Другая практика «А если наоборот?» нацелена на то, чтобы развернуть мышление в позитивную сторону. В случае, когда в голове появляются негативные мысли, важно фиксировать их и писать противоположные убеждения. Эксперт отметила, что поменять внутренние установки быстро не получится — на это нужно не только время, но и регулярность.

Ранее психолог Елена Русинова заявила, что поднять самооценку поможет внутреннее развитие. Нужно работать не над внешностью, а над содержанием. Категоричность к себе всегда связана с внутренним конфликтом, пояснила специалист.

психологи
зависимости
психика
общество
