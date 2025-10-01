«Волнений не будет»: в Совете такси оценили список машин Минпромторга

Предварительный перечень машин для таксопарков от Минпромторга будет дополнен, заявила NEWS.ru председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, он основан на балльности автомобилей, но не включает производителей, работающих по специальным инвестиционным контрактам.

Перечень Минпромторга является предварительным. Это значит, что в него будут еще добавляться автомобили. Этот предварительный перечень, который сегодня везде опубликовали, содержит информацию о балльности. Те компании, которые работают по специальным инвестиционным контрактам, пока не попали в этот перечень. Поэтому, пока не опубликован окончательный список Минпромторга, волнений на рынке такси не будет, — пояснила Зарипова.

По ее словам, многие таксопарки уже несколько лет не приобретают автомобили через параллельный импорт из-за высокого утильсбора, предпочитая машины, которые производятся в России, например на заводе Haval в Тульской области. Эксперт отметила, что, несмотря на иностранное происхождение брендов, их сборка и локализация на территории РФ позволяет считать их соответствующими будущим требованиям закона о локализации.

Сегодня утильсбор высокий, и несколько лет таксопарки не покупают машины через параллельный импорт. Если посмотреть на список автомобилей, которые продаются в РФ, то часть из них производится здесь. Например, Haval имеет завод под Тулой и повышает процент локализации. Многие таксопарки покупают такие машины. Ждем список автомобилей. Если в этом списке будут те же марки, которые таксопарки покупают сегодня, то рынок сильно не пошатнется, — резюмировала Зарипова.

Ранее Минпромторг опубликовал предварительный список машин для таксопарков, соответствующих закону о локализации. В перечень попали модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers — всего более 20 наименований. Список планируется дополнять.