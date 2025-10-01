Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:45

Экономист раскрыл последствия шатдауна в США для россиян

Экономист Мосягин: шатдаун в США окажет минимальное влияние на россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Последствия шатдауна в США для граждан России будут минимальными и ограничатся финансовыми ожиданиями, заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель Института международных экономических связей, помощник депутата Госдумы Илья Мосягин. Основным риском для России он назвал кратковременную волатильность на рынках и колебания курса доллара.

Что касается прямых последствий шатдауна в США для граждан России, то они будут минимальными и в основном ограничатся сферой экономических ожиданий и настроений финансовых рынков. Как показывают предыдущие подобные инциденты, наиболее чувствительные последствия имеют локальный характер для американской экономики, включая приостановку работы ряда государственных служб, замедление выдачи кредитов малому бизнесу и возможные задержки в аэропортах, — уточнил экономист.

Бизнесу и гражданам в России следует сосредоточиться на долгосрочном планировании и сохранять спокойствие. Российская экономика показала устойчивость, финансовая система обеспечена необходимыми инструментами для сглаживания внешней турбулентности, отметил Мосягин.

Ранее сообщалось, что сенаторы не смогли принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. Голосование завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах.

Позже стало известно, что работа правительства США в ближайшие часы будет частично приостановлена. Однако уже 2 октября она может возобновиться, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн. По его словам, для этого хотя бы несколько демократов должны поддержать инициативу республиканцев о финансировании.

шатдаун
США
Россия
экономика
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал одну важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ Хантер нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Лор раскрыл, почему осенью происходит всплеск отитов и синуситов у детей
По-баварски: рецепт рульки в духовке — невероятно сочно и вкусно
Поляки обрили украинца и нарисовали ему на лице нацистский символ
Экс-депутат Круглов задержан за фейки о российской армии
Российские военные создают «килл-зону» в тылу ВСУ
Полиция Мюнхена проверяет связь поджога дома и взрывов с левыми радикалами
Российский адмирал дал совет Трампу после его угроз ядерными подлодками
«Что хотим, то и делаем»: военэксперт о возмущении НАТО из-за огромной РЛС
В G7 захотели ужесточить санкции против России
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.