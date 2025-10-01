Экономист раскрыл последствия шатдауна в США для россиян Экономист Мосягин: шатдаун в США окажет минимальное влияние на россиян

Последствия шатдауна в США для граждан России будут минимальными и ограничатся финансовыми ожиданиями, заявил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель Института международных экономических связей, помощник депутата Госдумы Илья Мосягин. Основным риском для России он назвал кратковременную волатильность на рынках и колебания курса доллара.

Что касается прямых последствий шатдауна в США для граждан России, то они будут минимальными и в основном ограничатся сферой экономических ожиданий и настроений финансовых рынков. Как показывают предыдущие подобные инциденты, наиболее чувствительные последствия имеют локальный характер для американской экономики, включая приостановку работы ряда государственных служб, замедление выдачи кредитов малому бизнесу и возможные задержки в аэропортах, — уточнил экономист.

Бизнесу и гражданам в России следует сосредоточиться на долгосрочном планировании и сохранять спокойствие. Российская экономика показала устойчивость, финансовая система обеспечена необходимыми инструментами для сглаживания внешней турбулентности, отметил Мосягин.

Ранее сообщалось, что сенаторы не смогли принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. Голосование завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах.

Позже стало известно, что работа правительства США в ближайшие часы будет частично приостановлена. Однако уже 2 октября она может возобновиться, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн. По его словам, для этого хотя бы несколько демократов должны поддержать инициативу республиканцев о финансировании.