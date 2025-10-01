Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:59

Житель Китая продал почку ради iPhone 4 и стал инвалидом

Продавший почку ради iPhone 4 житель Китая Ван стал инвалидом

Продавший в 17 лет почку ради iPhone 4 и iPad 2 житель Китая Ван Шанкун стал инвалидом, сообщает The Thaiger. В 2010 году Ван получил за почку 20 тыс. юаней (почти 229 тыс. рублей по текущему курсу) от нелегальной группы по торговле органами.

На вырученные деньги он купил желанные гаджеты. Позже он признался в продаже органа матери. Со временем у него развились тяжелые инфекции, и начала отказывать оставшаяся почка.

Организаторов торговли органами арестовали в 2012 году. Их обязали выплатить более 1,48 млн юаней (почти 17 млн рублей) семье Вана. Сейчас мужчина страдает от кровяных выделений при мочеиспускании, слабости и высокой температуры.

Ван признал решение о продаже почки самой большой ошибкой в жизни. Его мать отметила, что мужчина мог бы избежать инвалидности, если бы она купила сыну телефон.

Ранее аналитики сообщили, что на модель iPhone 17 Pro Max пришлось не менее 57% всех предзаказов. Они добавили, что наименее востребованными оказались версии iPhone 17 Air с 9% и стандартный iPhone 17 с 3% заказов.

