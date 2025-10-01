На Западе раскрыли, почему военные НАТО боятся теплой погоды в Арктике WSJ: военные НАТО в Арктике боятся теплой погоды из-за болот, комаров и дождей

Дислоцированные в Арктике военнослужащие НАТО опасаются не столько суровых зим, которые грозят обморожениями и снежной слепотой, сколько теплой погоды, приводящей к оттаиванию болот, полчищам комаров и дождям, сообщает The Wall Street Journal. При этом западное командование рассматривает европейскую часть Арктики как одно из мест активных боевых действий в случае возможной войны с Россией.

Мы пришли к выводу, что если война и начнется, то за одну зиму она не закончится. Для нее необходим совершенно иной подход к ведению боевых действий. Это почти как в джунглях, — приводит издание слова одного из офицеров НАТО.

Как поясняют военные, даже не самая низкая температура в сочетании с ветром и дождем создает серьезные риски переохлаждения. Таяние льдов делает логистику непредсказуемой, а болота, дренажу которых мешает вечная мерзлота под болотами, затрудняют передвижение войск и техники.

Подполковник Андерс Киллмей, командующий Центром ведения боевых действий в Заполярье, подчеркивает, что, учитывая круглогодичные тренировки российских военных в Арктике, войскам НАТО «следует делать то же самое». Осенью в этих широтах под руководством Швеции стартуют масштабные учения по ведению боевых действий в условиях арктической зимы.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предположил, что пока продолжаются боевые действия на Украине, сохраняется и риск эскалации между НАТО и Россией. По словам дипломата, окончание конфликта сведет такую вероятность к нулю.