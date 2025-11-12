Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 01:15

Гороскоп 12 ноября: кому нельзя за руль и зачем искать общее дело для семьи

Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для мужчин и женщин Гороскоп на сегодня, 12 ноября, для мужчин и женщин Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гороскоп на 12 ноября для мужчин и женщин рекомендует выделить в этот день время для встреч с друзьями. Вы сможете сделать много дел: это будет сложно, но интересно. Не забывайте о бдительности и не поддавайтесь на уловки мошенников. Берегите здоровье — возможны отравления и интоксикации. Днем можно прогуляться в парке или за городом.

Гороскоп на 12 ноября для женщин:

  • Овен. Комфортный день как для работы, так и для домашних дел. Результаты работы позитивно скажутся на вашем самочувствии. Не принимайте спонтанных решений. Можно устроить разгрузочный день или начать диету, чтобы похудеть к Новому году.
  • Телец. Много переговоров и встреч с различными людьми. Из-за этого возможны неприятные для вас моменты. Сегодня в ваших силах изменить любую ситуацию, если вы этого действительно хотите. Новые интересные знакомства могут внести разнообразие в жизнь.
  • Близнецы. Сегодня вас ждет успех в финансовых делах, кроме того, в карьере откроются новые возможности. Одинокие могут встретить судьбу. Здоровье требует внимания: добавьте в рацион больше витаминов, займитесь йогой или пилатесом.

Гороскоп на сегодня для женщин Гороскоп на сегодня для женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Рак. Игнорируйте тех, кто портит вам настроение. Вечером порадуйте себя фруктами и сладостями. Почитайте и уделите время любимому хобби.
  • Лев. Интересы семьи должны стоять на первом месте, возможно, в ущерб всем прочим делам. Вечером можно устроить романтический ужин.
  • Дева. День идеально подходит для новых начинаний, на работе ваши усилия будут замечены начальством и оценены по достоинству. Хороший день для общения с любимым человеком.
  • Весы. Сегодня вы сможете найти то, что давно потеряли. И необязательно это будет какая-то вещь. Возможна приятная встреча со старыми друзьями. Очень удачный день для людей творческих профессий.
  • Скорпион. Успех сегодняшнего дня зависит от вашего умения проявлять терпимость и не торопиться. Возможно появление источника дополнительного дохода. Избегайте конфликтов.
  • Стрелец. Вы полны энергии, и это положительно скажется на ваших рабочих делах и на отношениях с окружающими. Вечером уделите время себе.
  • Козерог. Хороший день, наполненный успехом в любых делах. Возможны маленькие неожиданные радости.

Гороскоп на 12 ноября для женщин Гороскоп на 12 ноября для женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Водолей. День, когда вы сможете снять розовые очки и увидеть реальный облик окружающих людей. Удалите из своего окружения завистников, уделите время здоровью.
  • Рыбы. По возможности сегодня следует отдохнуть или, по крайней мере, не слишком напрягаться. Будьте внимательны при покупках и проведите время на свежем воздухе.

Гороскоп на 12 ноября для мужчин:

  • Овен. Успехи в делах могут оказаться под угрозой из-за конфликтов. Будьте осторожны с расходами.
  • Телец. Мелкие проблемы на работе скоро закончатся. Поддержка семьи поможет вам справиться с проблемами.
  • Близнецы. Это время для перемен в профессиональной сфере. Чтобы отношения дома наладились, придется потрудиться каждому из членов семьи.
  • Рак. Ваши успехи на работе ни у кого не оставят сомнений в вашем профессионализме. Настало время задуматься о здоровье и отдыхе.
  • Лев. Вас ожидает день-праздник. Больше всего радости принесет общение с детьми или романтическая встреча со второй половинкой.

Гороскоп на сегодня для мужчин и женщин Гороскоп на сегодня для мужчин и женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

  • Дева. Избегайте конфликтов и следите за своим настроением. Берегите нервы, не попадитесь на уловки мошенников.
  • Весы. Проблемы на работе потребуют вашего внимания и сосредоточенности. Не падайте духом и не снижайте свою самооценку.
  • Скорпион. Цените свой труд. Не тратьте деньги бездумно, сохраняйте на черный день.
  • Стрелец. Не предъявляйте претензий к окружающим, даже если вам кажется, что их вина в чем-либо очевидна. Сфокусируйтесь на собственном здоровье и избегайте крупных покупок.
  • Козерог. Избегайте конфликтов на работе, дома же все будет идти ровно. Посвятите вечер семье.
  • Водолей. Будьте осторожны на дороге. Для налаживания отношений в семье необходимо найти дело, которое объединит всех домочадцев.
  • Рыбы. Проявляйте осторожность в действиях и планах, избегайте спонтанности. За руль сегодня садиться не стоит.

Ранее мы рассказывали, как виртуозно приготовить мясо по-французски.

