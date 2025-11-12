Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 01:28

Центробанк принимает новые меры для защиты россиян от мошенников

Центробанк изменит перечень признаков мошеннических переводов

Центральный банк России Центральный банк России Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Банк России планирует расширить перечень признаков, позволяющих идентифицировать мошеннические операции при переводе средств, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. Нововведения направлены на повышение уровня защиты клиентов банков от действий злоумышленников, пишет РИА Новости.

Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер, — указал представитель Банка России.

Первая мера призвана предотвратить ситуации, когда мошенники заражают мобильные устройства клиентов вирусными программами. Это делается аферистами для того, чтобы получить возможность дистанционно управлять устройствами и похищать денежные средства.

В настоящее время перечень признаков мошеннических операций содержит шесть основных пунктов. Они позволяют финансовым организациям блокировать подозрительные транзакции.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще использовать искусственный интеллект для создания объявлений якобы о продаже машин. Аферисты обещают потенциальным жертвам существенную экономию на сопутствующих платежах или таможенном оформлении.

