12 ноября 2025 в 00:15

Приметы 12 ноября: Зиновий и Зиновия, Синичкин день, обряды с птицами

Приметы 12 ноября Приметы 12 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Верующие в середине ноября вспоминают двух святых с похожими именами: брата и сестру Зиновия и Зиновию. В народе их считали покровителями рыбаков и охотников. А еще этот день называли Синичкиным: считалось, что именно 12 ноября синицы и другие птицы прилетали из лесов к человеческому жилью, чтобы перезимовать. Этот день был наполнен особыми обрядами, связанными с птицами.

Погодные приметы на Синичкин день, 12 ноября

  • Снег, выпавший на Синичкин день, предвещал, что зима будет снежной и холодной.

  • Сильный порывистый ветер 12 ноября сулил суровую зиму с частыми метелями.

  • Утренний иней обещал хороший урожай в следующем году.

Приметы о зверях и птицах

Поведение синиц и других птиц служило главным инструментом для предсказания погоды на всю предстоящую зиму.

  • Если синица начинала клевать кору деревьев, это означало, что на следующий день пойдет дождь.

  • Если синицы активно прилетали к дому и громко чирикали, это считалось верным знаком скорого и сильного похолодания и вьюг.

  • Если много синиц садилось на кормушку и старалось поскорее наесться, это предвещало буран и сильный мороз.

  • Резкое появление снегирей около дома также указывало на скорое наступление холодов.

А вот охотники 12 ноября опасались увидеть в лесу волка — это считалось исключительно плохой приметой, сулившей неудачи. А если еще и лисицы в эти дни приближались к деревне, то стоило ждать сильнейшего снегопада.

Приметы по животным на 12 ноября Приметы по животным на 12 ноября Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бережем птиц! Чего нельзя делать 12 ноября?

Запреты в Синичкин день, как легко догадаться, были связаны с птицами.

  • Категорически нельзя обижать синиц, прогонять их от дома или шуметь, когда они прилетают. Считалось, что изгнать синицу — значит изгнать счастье и благополучие из дома.

  • Нельзя убивать или покупать кур в этот день. Верили, что покупка или убой курицы в Синичкин день приведет к несчастью или бедности.

А еще запрещалось разводить костры и сильно разжигать печи — наши предки 12 ноября опасались несчастья или пожара. Не рекомендовалось даже смотреть на горящую лучину или свечу.

Заботимся о пернатых: что можно делать 12 ноября

  • Строить и вешать кормушки. Главный обряд дня — позаботиться о синицах. Чем больше синиц прилетит к дому, тем больше счастья, здоровья и удачи будет у хозяев зимой.

  • Привлекать богатство. Чтобы привлечь деньги на весь год, охотники устраивали небольшой пир (братчину), а хозяева оставляли на пороге лакомство для птиц и еду для себя.

  • Одиноким девушкам советовали покормить синицу из рук, чтобы скорее выйти замуж.

  • Украшать дом ветками ели или сосны для привлечения удачи и здоровья.

Читайте об истории и традициях Синичкиного дня в нашем тексте.

