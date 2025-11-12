Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 00:25

Фаза Луны сегодня, 12 ноября: кормим кошек рыбой, учимся новому, ищем тайны

Фаза Луны сегодня, 12 ноября: день обучения, заботы о здоровье и общения Фаза Луны сегодня, 12 ноября: день обучения, заботы о здоровье и общения Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня Луна пребывает в 22-х лунных сутках. Они продлятся до 23:42 московского времени. После чего в течение 18 минут 12 ноября будет длиться 23-й лунный день.

В каком знаке зодиака и в какой фазе сегодня Луна

Луна все еще в третьей части убывающей фазы. Влияние на нее до начала 23-х суток оказывает Лев, после чего Луна перейдет под управление Девы. День обещает быть скрупулезным, наполненным логикой и сосредоточением. Не исключено и некоторое занудство во всем происходящем.

Общая характеристика дня

Отличное время для обучения всему новому. Особенно тому, чем вы прежде не занимались. Умственная деятельность на пике — возможны озарения, появление новых идей и планов. Вы можете узнать тайны, в том числе семейные.

Здоровье

Сегодня стоит уделить внимание опорно-двигательному аппарату. Берегитесь от переломов ног, если планы на день могут таить малейшую опасность для здоровья — отмените их не раздумывая. Диеты сегодня противопоказаны. Полезны будут витамины.

Любовь

День подходит для примирения, налаживания отношений. Хорошо пройдут знакомства с родителями, первые свидания. Люди избегают лжи и готовы к диалогу.

Бизнес и деньги

Неудачный день для торговли и предпринимательства. Его лучше посвятить изучению полезной информации, пересмотру текущих планов, решению мелких проблем.

Природа

Рыбаков ждет богатый улов, однако и в сети, и на удочку будет попадаться слишком много мелочи. Впрочем, ею всегда можно угостить домашних котов или лесных зверей. Садоводы могут в этот день озаботиться подготовкой кормушек для птиц на участке — прикормленные за зиму синицы и воробьи уже ранней весной отплатят за помощь, уничтожая перезимовавших насекомых-вредителей.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
