01 октября 2025 в 11:36

Беспилотник ВСУ задел газовую трубу в Калужской области

Шапша: газовая труба в Калужской области повреждена из-за атаки ВСУ

Газовая труба получила незначительные повреждения в результате атаки ВСУ на Калужскую область, заявил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

При падении обломков незначительно повреждена газовая труба на окраине поселка. Пострадавших нет, — написал Шапша.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что пожар произошел на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе — там из-за падения БПЛА загорелись крыша здания и трава в поле. По его словам, никто не пострадал. Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в трех районах, уточнил губернатор.

В ночь на 1 октября силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 20 украинских беспилотников над регионами России. Как передает пресс-служба Министерства обороны России, по восемь БПЛА уничтожили над территориями Ростовской и Белгородской областей, три — над территорией Саратовской области, еще один БПЛА сбили над Воронежской областью.

