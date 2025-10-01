Алла Михеева раскрыла, продолжает ли общение с Ургантом Телеведущая Михеева призналась, что выступает вместе с Ургантом на мероприятиях

Телеведущая Алла Михеева в беседе с «Леди Mail» призналась, что иногда выступает совместно с актером Иваном Ургантом на мероприятиях. По словам знаменитости, с Ургантом они порой видятся и вне рабочего времени. Михеева уточнила, что живет с коллегой через одну улицу.

Я безумно скучаю по «Вечернему Урганту», как и многие зрители. Иван Ургант — мой сосед, живет в Москве через улицу от меня. Мы иногда вместе выступаем на мероприятиях, — рассказала Михеева.

Телеведущая также отметила, что недавно она провела с Ургантом благотворительный аукцион в поддержку Центра лечебной педагогики «Особое детство». По ее признанию, в такие моменты она ощущает себя очень счастливой.

Ранее сообщалось, что после закрытия шоу «Вечерний Ургант» Михеева продолжила участвовать в различных развлекательных программах. Она выступает в качестве телеведущей, а также проводит корпоративы.