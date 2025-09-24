Возвращение на ТВ, гонорары, домашнее насилие, СВО: как живет Алла Михеева

Алла Михеева прославилась как ведущая рубрики «Острый репортаж» в шоу «Вечерний Ургант». Чем сейчас занимается теледива, что известно о ее гонорарах, говорила ли она об СВО?

Чем сейчас занимается Алла Михеева, сколько зарабатывает

После того как шоу «Вечерний Ургант», которое прославило Михееву, перестало выходить в эфире Первого канала, артистка не перестала появляться на экранах, а также продолжает принимать участие в различных развлекательных программах.

В настоящее время Алла Михеева ведет тревел-шоу «Запретная Индия» на канале «Пятница!» вместе с итальянским блогером Лоренцо Баньяти. В рамках проекта они путешествуют по Индии, знакомя зрителей с ее городами и культурой.

Кроме того, теледива предлагает свои услуги для проведения корпоративов. По данным Telegram-канала SHOT, ключевым требованием артистки является обязательное участие второго ведущего, при этом общая стоимость услуг дуэта составляет 1,5 млн рублей.

«Девушке нужна отдельная большая гримерка, в которой будут сырная, мясная и фруктовая тарелки, горячее на выбор, а также охлажденное шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Hennessy VSOP к моменту окончания мероприятия. Кроме того, Михеевой необходимо предоставить два больших ведра со льдом», — говорится в публикации.

Как пишет канал, Алла приезжает на мероприятие с личным визажистом, его работа в гонорар не входит, нужно дополнительно заплатить 30 тысяч рублей.

«А если на мероприятии есть дресс-код, необходимо будет привлечь к работе ее личного стилиста по одежде. За свой счет нужно нанять и как минимум одного охранника, который будет патрулировать у ее гримерки и следить за тем, чтобы кроме нее и ее представителя заходить туда никто не смел», — добавляют авторы.

При этом в публикации сообщается, что транспорт не нужно предоставлять ведущей, как это обычно принято.

Правда ли, что Аллу Михееву бил отец

Прошлой осенью Михеева поделилась в социальных сетях видеозаписью, на которой она с трудом рассказывает о том, как ее бил отец в детстве. Однако этот ролик быстро исчез из ее аккаунта в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

На видео, которое длится около минуты, телеведущая с заплаканными глазами долго смотрит в камеру и тяжело дышит, собираясь с мыслями. На заднем плане звучит тревожная музыка, усиливающая напряжённую атмосферу. На секунду Михеева улыбается и признается в домашнем насилии.

«Меня батя бил… Напьется, и начинается! Сначала у него настроение было лирическое: рассказывал истории, плакал, слушал Розенбаума», — прошептала артистка.

Позднее Михеева прокомментировала странное видео. В беседе с Super она рассказала, что с ней все в порядке, а ее речь была всего лишь репетицией новой роли.

«Со мной и папой все хорошо. Монолог не имеет ничего общего с моей настоящей жизнью. У меня мама и папа — самые лучшие на свете», — подчеркнула звезда.

Говорила ли Михеева об СВО

Алла Михеева в день начала спецоперации опубликовала черный квадрат в социальных сетях и сообщила, что выступает за мир. В январе 2023 года телеведущая оказалась в центре скандала после того, как появилась на вечеринке в Куршевеле, организованной победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2018» Кариной Жосан.

В социальных сетях Михеева опубликовала кадры с мероприятия. В объектив попали и молодые люди с Украины. После критики в свой адрес телеведущая объяснила, что не имеет никакого отношения к вечеринке.

«Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас [с подругой] розовые костюмы были. И я поэтому не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра», — сказала она.

