Слухи об онкологии, скандалы, поддержка СВО: где сейчас Панкратов-Черный

Накануне народный артист России Александр Панкратов-Черный попал в больницу. Что известно о его здоровье, как живет актер, высказывался ли об СВО?

Из-за чего Панкратов-Черный попал в больницу

На сайте Курганской филармонии сообщили что Панкратова-Черного экстренно госпитализировали, из-за чего он не сможет выйти на сцену в запланированном спектакле «Женихи» в Кургане.

Из публикации следует, что вместо него главную роль сыграет заслуженный артист России Владимир Майсурадзе.

«Актер Александр Панкратов-Черный, занятый в спектакле „Женихи“, не сможет принять участие в постановке вследствие экстренной госпитализации. <…> Желаем Александру Васильевичу Панкратову-Черному скорейшего выздоровления», — рассказал собеседник.

Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash сообщает, что актера госпитализировали из-за осложнений здоровья на фоне онкологии.

По данным издания, врачи диагностировали у артиста рак легких два месяца назад, когда лечили хронический бронхит.

«Год назад Панкратов-Черный сломал рёбра и столкнулся с поражением мелких сосудов мозга», — говорится в публикации.

Чем прославился Панкратов-Черный

Александр Панкратов-Черный родился 28 июня 1949 года в селе Конево Алтайского края. С детства он мечтал стать клоуном. В 1968 году Александр окончил Горьковское театральное училище, мастерскую Николая Хлибко.

Прорыв в карьере актера начался после того, как он сыграл Сашку в кинокартине «Сибириада», снятой Андреем Михалковым-Кончаловским.

В 1983 году актер появился в фильмах «Моментальный снимок» и «Мы из джаза». Эти работы открыли ему путь к множеству новых предложений. Он снялся в таких известных картинах, как «Действуй по обстановке», «Шанс», «Жестокий романс», «И вот пришел Бумбо…», «Батальоны просят огня» и «Зимний вечер в Гаграх».

Картина «Где находится нофелет?» стала одной из запоминающихся работ с участием Панкратова-Черного. Панкратов-Черный в ней проявил себя как драматический актер.

В фильмографии артиста более 90 фильмов различных жанров.

В каких скандалах был замечен Панкратов-Черный

В 2019 году известного актера сняли с рейса, следовавшего по маршруту «Барнаул — Москва». После того как он попросил у бортпроводника 100 граммов водки и воды, последний обвинил Панкратова-Черного в неадекватном поведении и потребовал его покинуть самолет.

Сообщалось, что звезду это обидело, перед тем как покинуть самолет, он поинтересовался у других пассажиров, согласны ли они со словами стюарда, а затем извинился. Несмотря на это, ему все же пришлось выйти из самолета.

Еще одна скандальная ситуация произошла в феврале 2023 года в Томске. По мнению зрителей спектакля, в котором принимал участие актер, Панкратов-Черный вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Актера это возмутило, он объяснил свое поведение тем, что лишь убедительно играл роль очень пьяного человека.

Что Панкратов-Черный говорил об СВО

В сентябре прошлого года Александр Панкратов-Черный подчеркнул значимость поддержки знаменитостями спецоперации и частичной мобилизации.

Актер заявил, что всегда выражал солидарность с жителями Донбасса. Он неоднократно посещал ДНР и ЛНР, встречался с российскими военными, а также навещал раненых бойцов в госпиталях.

«Неделю назад я был в госпитале имени академика Н. Н. Бурденко, где встречался с ребятами. Я три раза был в Донецке, дважды был в Луганске, езжу по госпиталям в Ростове-на-Дону. Военные рады, что о них помнят. Входишь в палату, а они улыбаются. Это самое важное», — высказывался артист осенью 2022-го.

