Михеева раскрыла местонахождение Ивана Урганта

Телеведущая Алла Михеева рассказала, что ее коллега Иван Ургант, исчезнувший с федерального телевидения после закрытия шоу «Вечерний Ургант», остается ее соседом и продолжает жить в Москве. В интервью порталу «Леди Mail» она призналась, что иногда выступает совместно с шоуменом.

Иван — мой сосед, живет в Москве через улицу от меня. Мы иногда вместе выступаем на мероприятиях, недавно вели благотворительный аукцион, — отметила знаменитость.

По ее словам, совместные выступления заставляют ее чувствовать себя «очень счастливой». Михеева также добавила, что «безумно скучает» по съемкам в закрывшемся шоу, однако это не мешает ей поддерживать дружеские отношения с коллегой.

Ранее в июле кинокритик Александр Горбунов заявил, что Ургант может вернуться на российские телеэкраны в ближайшее время. По информации эксперта, возвращение артиста на ТВ «лоббируют люди в высоких кабинетах». Более того, он добавил, что с участием некоторых исполнителей, покинувших Россию и публично критиковавших СВО, в стране уже «потихоньку создаются» проекты на будущее.