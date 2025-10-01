Бывшему депутату Харьковской городской рады Дмитрию Маринину, известному борьбой с коррупцией, вручили повестку и мобилизовали в ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Уточняется, что ранее парламентарий перенес инсульт.

В итоге родственники нашли Маринина на полигоне 113-й отдельной бригады теробороны. По их данным, депутата заставляют заниматься спортом в бронежилете и с оружием. Также ему не оказывают медицинскую помощь. Источник также рассказал, что семья Маринина пытается связаться с посольством США на Украине.

В Харькове похитили бывшего депутата городской рады, разоблачавшего коррупцию местных властей. Дочь бывшего депутата Харьковской городской рады заявила о похищении <...> по приказу мэра Харькова Игоря Терехова, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что тысячи украинцев начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald's $15 тыс. (1,25 млн рублей) за трудоустройство, чтобы получить бронь от мобилизации. Это обусловлено тем, что сеть ресторанов получает преференции наравне с госпредприятиями. Всего в стране работают более 100 ресторанов, где числятся 7,5 тыс. сотрудников.