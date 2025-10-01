В Краснодаре арестован соответчик по делу Момотова

Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Ивана Марченко, второго соответчика по иску Генпрокуратуры к бывшему председателю Совета судей РФ Виктору Момотову, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона. Марченко заключен на два месяца под стражу, перед этим был арестован его отец Андрей Марченко, также являющийся ответчиком по делу.

В иске Генпрокуратуры к Момотову выдвинуты обвинения в нелегальном ведении бизнеса и уклонении от уплаты налогов в период работы судьей Верховного суда РФ. Следствие установило, что он использовал полномочия для защиты капитала, приобретенного в обход антикоррупционного законодательства. По версии следствия, имущество судья оформлял на Андрея и Ивана Марченко.

На прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия Момотова после того, как он подал прошение об отставке. Он работал в Верховном суде с 2010 года, в 2016-м был избран председателем Совета судей РФ.

Ранее Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи. Мера была применена к имуществу самого Момотова, его матери, а также двух десятков аффилированных лиц, включая отца и сына Марченко. Генпрокуратура потребовала изъять активы общей стоимостью 9 млрд рублей.