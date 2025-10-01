Россияне будут работать шесть дней подряд: производственный календарь

Россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. С чем это связано, сколько платят за работу в выходной и праздничный день?

Какой праздник будет в ноябре, производственный календарь

Шестидневная рабочая неделя связана с предстоящими длинными выходными, приуроченными ко Дню народного единства. Россияне будут отдыхать с воскресенья, 2 ноября, до вторника, 4 ноября. Поэтому один рабочий день будет перенесен с понедельника на субботу, 1 ноября. Такая информация следует из постановления правительства РФ.

«Увеличенная рабочая неделя ожидается с 27 октября по 1 ноября. Такой график связан с переносом выходного дня с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — следует из документа.

При этом рабочий день в субботу будет сокращен на один час независимо от установленной продолжительности смены сотрудника. А со среды, 5 ноября, по пятницу, 7 ноября, жителей России ждет всего три рабочих дня.

В октябре будет 23 рабочих дня и восемь выходных. В ноябре — 19 рабочих дней и 11 выходных.

Сколько платят за работу в выходной и праздничный день

Всем вышедшим на работу в выходной или праздник, положены:

или удвоенная оплата (для сдельщиков — по удвоенным расценкам);

или отгул в будущем (при этом за смену в праздник выплачивается одинарная зарплата).

Это условие устанавливается в соответствии со статьей 153 ТК РФ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кого могут привлечь к работе в праздники

По общему правилу, согласно статье 113 ТК РФ, привлекать сотрудников к работе в нерабочие праздничные дни запрещено. Однако есть исключения. Не спрашивая согласия работника, в одностороннем порядке его можно привлечь к работе в праздник в экстренных ситуациях, например для предотвращения катастроф или аварий. С письменного согласия работник может быть вызван, если это необходимо для выполнения срочных непредвиденных работ, от которых зависит дальнейшая деятельность организации или ее подразделений. При этом работодатель должен документально обосновать причину вызова.

В случае если рабочий график сотрудника подразумевает работу по сменам, которые выпадают на праздничные дни, получение отдельного согласия на работу в эти смены от сотрудника не требуется.

