01 октября 2025 в 12:42

Депутат нашел лучшее применение вкладам умерших россиян

Депутат Иванов призвал направлять вклады умерших россиян на благотворительность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средства с невостребованных вкладов умерших россиян следует передавать на благотворительные цели, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, данная инициатива не противоречит закону.

Мы столкнулись с парадоксальной ситуацией, когда значительные средства, принадлежавшие нашим гражданам, годами, а иногда и десятилетиями, лежат без движения. Они становятся ничьими, в то время как могли бы приносить реальную пользу. Эти деньги — плоды трудов наших граждан, и было бы справедливо и символично направить их на помощь тем, кто в ней больше всего нуждается, — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что в данном случае не нарушаются права наследников, поскольку они защищены законом, и установлен достаточный срок для вступления в наследство. По его словам, эти деньги можно направить на поддержку пожилых людей, лечение тяжелобольных детей или восстановление храмов.

Важно понимать, что мы не изымаем средства, мы возвращаем их в общественный оборот, но уже в виде конкретной помощи. Это акт общественного милосердия и социальной справедливости. В православной традиции всегда почиталась память об усопших, и что может быть лучше, чем обратить их оставшиеся земные труды на добрые дела, — заключил Иванов.

Ранее правозащитники из центра «Сорок сороков» предложили разрешить семьям хранить материнский капитал на банковских вкладах. Соответствующее предложение они направили в Госдуму. Инициатива направлена на защиту средств от обесценивания из-за инфляции.

