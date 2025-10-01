Два человека потушили Вечный огонь в центре Петербурга Полиция Петербурга разыскивает двух подозреваемых в тушении Вечного огня

Полиция Петербурга разыскивает двух подозреваемых в тушении Вечного огня на Марсовом поле, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти в своем Telegram-канале. Там пояснили, что неизвестные залили из бутылки огонь и скрылись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Около полуночи двое неизвестных залили из бутылки Вечный огонь и скрылись, — говорится в сообщении.

Ранее в Каменске-Уральском две девочки пожарили зефир у Вечного огня, происходящее школьницы снимали на камеру. Прокуратура начала проверку по данному инциденту.

До этого стало известно, что в Челябинской области искали вандалов, приготовивших яичницу на Вечном огне. Работники администрации во время планового обхода обнаружили следы трапезы. Мемориал «Защитникам Отечества» оказался поврежден, рядом также нашли обугленный шпагат.

В июле жителя Нового Уренгоя осудили после сожжения трупа лисы в Вечном огне. Мужчину признали виновным в осквернении символов воинской славы РФ. Он бросил труп животного в пламя в состоянии алкогольного опьянения.