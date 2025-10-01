В Минтрансе впервые выбрали ответственных в ДТП с беспилотными автомобилями

Минтранс России разработал законопроект, который впервые устанавливает правила эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) и четко распределяет ответственность за возможные ДТП между производителями, владельцами и сервисными центрами, сообщают «Ведомости». Документ позволит перейти к постоянному использованию беспилотного транспорта в стране к 2027 году.

Согласно положениям законопроекта, вина за дорожное происшествие будет возлагаться в зависимости от его причины. Производитель будет нести ответственность, если авария произошла из-за нарушения ПДД самим беспилотным транспортным средством. Владелец машины будет признан виновным, если нарушит инструкции по эксплуатации или самовольно изменит конструкцию, а авторизованный сервисный центр понесет наказание за аварию, случившуюся из-за некачественного ремонта.

[Закон о ВАТС] позволит нам перейти к постоянному использованию беспилотного транспорта и даст возможность запустить автомобили без водителя в кабине уже в 2027 году, — заявил представитель Минтранса.

Ранее депутат Госдумы Сергей Еремин сообщал, что в России могут ввести специальные дорожные знаки или разметку, предупреждающие о возможном движении высокоавтоматизированных транспортных средств. Такая система оповещения автомобилистов позволит повысить уровень безопасности на дорогах.