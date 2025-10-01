Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 12:42

Сын с родителями отправились в колонию за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР вынесли приговор семье за шпионаж и диверсии в пользу Украины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ЛНР вынесли приговор молодому человеку и его родителям, занимавшимся шпионажем и диверсиями в пользу Украины, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. По ее словам, семья Рыжковых собирала данные о дислокации российских военных и участвовала в подрывах железнодорожной инфраструктуры.

Вчера Верховный суд ЛНР вынес приговор 20-летнему Валерию Рыжкову и ранее его родителям Рыжковым, которые собирали данные о дислокации Вооруженных сил Российской Федерации и участвовали в диверсиях на железной дороге, — рассказала Усачева.

По данным следствия, в мае 2022 года супруги Рыжковы, являющиеся гражданами Украины, фиксировали расположение военных объектов. Женщина, работавшая в больнице, передавала украинским спецслужбам сведения о проходивших лечение бойцах.

Их сын, который на момент совершения преступлений был несовершеннолетним, также участвовал в шпионской деятельности и диверсиях. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима, его родителей — к 16 и 18 годам заключения.

Ранее в Самарской области задержали отца и сына, совершавших диверсии с 2023 года. Сотрудники ФСБ арестовали их во время подготовки к подрыву железнодорожного моста через реку Самару.

