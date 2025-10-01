Задержанные за подготовку массовых убийств рассказали, кто были их целями Один из задержанных за подготовку массовых убийств составлял список целей

Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России сознался, что собирался расправиться с учителем биологии, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ. Второй подросток рассказал, что хотел всех перестрелять. Еще один задержанный признался, что у него есть список «тех, кто достоин, и тех, кто не достоин».

Решил убить учителя по биологии, — сообщил он.

Ранее стало известно, что в 75 регионах России силовики провели масштабные мероприятия против распространения в Сети идеологии насилия и суицида среди молодежи. Были задержаны лица, готовившие массовые убийства в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое планировавших теракт в Челябинской области. Всего возбуждено девять уголовных дел.

До этого сотрудник банка в Москве, который напал на свою начальницу с ножом, заявил об издевательствах со стороны коллег. По словам журналистов, мужчина полностью признал свою вину.

Также в Сети появилось видео с убийством начальницы московского отделения банка Натальи Пасковой. По предварительной информации, подозреваемый решил устроить расправу из мести. На кадрах видно, как он нанес несколько ударов ножом и убежал.