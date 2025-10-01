Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:22

Яблочные дольки и нежная заливка! Готовлю вместо шарлотки. Этот пирог нежнее и изысканнее!

Этот пирог я пеку больше десяти лет, и он никогда не подводит! Говорят, его готовили сестры Цветаевы в их семейном имении, и с тех пор рецепт обрел бешеную популярность. И не зря — пирог получается невероятно нежным, с хрустящей песочной основой, воздушной заливкой и тонкими ломтиками яблок. Внешне он напоминает изысканный французский десерт, а готовится проще простого. Это тот самый пирог, перед которым не могут устоять даже те, кто равнодушен к выпечке.

Нам понадобится: для основы — 150 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 1 ст. л. сметаны; для заливки — 1 яйцо, 100 г сахара, 150 г сметаны, 2 ст. л. муки; 2-3 кислых яблока. Духовку разогреваем до 180 °C.

Масло рубим с мукой в крошку, добавляем сметану, быстро замешиваем тесто. Раскатываем, распределяем по форме с бортиками, прокалываем вилкой. Яблоки чистим, нарезаем тонкими дольками, выкладываем на основу.

Взбиваем яйцо с сахаром, добавляем сметану и муку. Заливаем этой смесью яблоки. Выпекаем 40–45 минут до золотистого цвета. Даем полностью остыть в форме — так заливка идеально схватится.

