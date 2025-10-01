Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 05:46

Яблочный пирог крамбл: не требует раскатки теста и готовится быстрее шарлотки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный крамбл — это британский десерт, который покоряет простотой приготовления и контрастом нежной фруктовой начинки с хрустящей крошкой.

Этот пирог не требует раскатки теста и готовится быстрее традиционной шарлотки, но выглядит не менее эффектно. Он станет звездой семейного чаепития и спасет ситуацию, когда гости уже на пороге!

Рецепт: для основы очистите и нарежьте кубиками 5–6 яблок, смешайте с 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и соком половины лимона. Выложите в форму для запекания. Для крошки смешайте 150 г муки, 100 г холодного сливочного масла, 80 г сахара и щепотку соли, разотрите руками в крошку. Равномерно посыпьте яблоки крошкой, не утрамбовывая. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки.

Вкус десерта идеально сбалансирован: теплые мягкие яблоки с коричной сладостью и легкой кислинкой сочетаются с рассыпчатой маслянистой крошкой, которая тает во рту.

Ранее стало известно, как приготовить пирог без хлопот из слоеного теста с творогом: рецепт на все случаи жизни.

