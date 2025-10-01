Осетинские лепешки с сыром на кефире. Нежные и поджаристые! Корочка хрустит, а сыр тянется

Эти лепешки я научилась печь у осетинской подруги, и теперь они стали нашим семейным хитом! Готовятся они на кефире — это небольшое отступление от традиции, зато тесто получается невероятно нежным и послушным. Лепешки с сыром выходят тонкими, хрустящими снаружи и сочными внутри. Я люблю подавать их горячими, когда сырная начинка еще тянется. Это идеальный завтрак, ужин или перекус, который всегда поднимает настроение.

Нам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. соды; для начинки — 400 г смеси сыров (сулугуни + брынза), пучок зелени. В миске смешиваем кефир с солью и содой. Постепенно добавляем муку, замешиваем мягкое тесто. Накрываем и даем отдохнуть 30 минут.

Сыр натираем на терке, смешиваем с мелко нарубленной зеленью. Тесто делим на 4 части. Каждую раскатываем в круглую лепешку. В центр выкладываем сырную начинку.

Собираем края теста в середине, защипываем «мешочком». Аккуратно раскатываем в тонкую лепешку с начинкой внутри. Выпекаем на сухой сковороде без масла по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Готовые лепешки смазываем сливочным маслом.

