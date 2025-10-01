Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:00

Ленивое хачапури с сыром на сковороде: рецепт-пятиминутка на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивое хачапури с сыром на сковороде: рецепт-пятиминутка на завтрак! Этот рецепт станет настоящим спасением, когда хочется вкусной выпечки без долгой готовки. Всего 10 минут — и перед вами ароматная лепешка с тягучей сырной начинкой и нежной текстурой.

Ингредиенты

  • Молоко — 200 мл
  • Мука — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сыр сулугуни — 100 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Сахар — щепотка
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте яйцо с молоком, добавьте муку, разрыхлитель, соль и сахар, тщательно размешайте до однородной консистенции без комочков. Мелко натрите сыр и аккуратно вмешайте в тесто.
  2. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и вылейте тесто ровным слоем. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут, затем аккуратно переверните и готовьте еще 2–3 минуты до румяной корочки. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили сэндвичи из батона и варенья в духовке. Вкуснейший завтрак со сливочным маслом и корицей.

