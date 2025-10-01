Ленивое хачапури с сыром на сковороде: рецепт-пятиминутка на завтрак! Этот рецепт станет настоящим спасением, когда хочется вкусной выпечки без долгой готовки. Всего 10 минут — и перед вами ароматная лепешка с тягучей сырной начинкой и нежной текстурой.
Ингредиенты
- Молоко — 200 мл
- Мука — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сыр сулугуни — 100 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Соль — щепотка
- Сахар — щепотка
- Масло растительное — для жарки
Приготовление
- В глубокой миске смешайте яйцо с молоком, добавьте муку, разрыхлитель, соль и сахар, тщательно размешайте до однородной консистенции без комочков. Мелко натрите сыр и аккуратно вмешайте в тесто.
- Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и вылейте тесто ровным слоем. Жарьте под крышкой на среднем огне 5–7 минут, затем аккуратно переверните и готовьте еще 2–3 минуты до румяной корочки. Приятного аппетита!
Ранее мы готовили сэндвичи из батона и варенья в духовке. Вкуснейший завтрак со сливочным маслом и корицей.