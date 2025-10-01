Пирог-лепешка с капустой. Никакой возни с тестом и духовкой. Идеально для быстрого завтрака

Пирог-лепешка с капустой. Никакой возни с тестом и духовкой. Идеально для быстрого завтрака

Этот пирог-лепешку я готовлю, когда просыпаюсь и понимаю: хочу чего-то вкусного и сытного, но без долгой готовки. Никакого теста, которое нужно замешивать и ждать, пока подойдет! Простые ингредиенты, сковорода — и через 15 минут на столе ароматная лепешка с хрустящей корочкой и сочной капустной начинкой. Это блюдо выручает меня постоянно: и когда нужно быстро накормить семью, и когда неожиданно нагрянули гости. А еще его удобно брать с собой — оно не крошится и остается вкусным даже холодным.

Нам понадобится: 3-4 ст. л. муки, 3-4 ст. л. кефира, 1 яйцо, 0,5 ч. л. соды, соль, 200–250 г капусты, небольшая луковица, сливочное и растительное масло. Капусту мелко шинкуем, лук режем кубиками. Обжариваем лук на смеси масел до мягкости, добавляем капусту, тушим под крышкой 10–15 минут до мягкости. Солим.

В миске смешиваем кефир, яйцо, соду и соль. Добавляем муку, замешиваем тесто как на оладьи. В сковороду с толстым дном наливаем немного масла, выливаем половину теста, разравниваем. Сверху распределяем остывшую капустную начинку.

Заливаем оставшимся тестом, накрываем крышкой. Жарим на среднем огне 7–8 минут, аккуратно переворачиваем и готовим еще 5–7 минут под крышкой. Подаем теплым со сметаной.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.