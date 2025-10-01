Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:26

В Минобороны раскрыли цели ударов на Украине

Минобороны: ВС России ударили по связанным с ВПК Украины объектам энергетики

Фото: Социальные сети

ВС России нанесли удары по объектам, связанным с работой украинского военно-промышленного комплекса, сообщает Минобороны РФ. Под удар попали энергетическая инфраструктура, цеха по производству катеров и площадки запуска беспилотников.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства десантных катеров, месту запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что российская авиация нанесла серию ударов по военным целям в Запорожской области с использованием ФАБ-500. Это была крупнейшая атака на позиции ВСУ в регионе с применением ФАБ с УМПК после начала СВО.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого депутат Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru отметил, что в советских арсеналах в свое время хранились десятки тысяч фугасных авиабомб, но с началом СВО эти боеприпасы получили новое применение. По его словам, сегодня эти бомбы вызывают значительный интерес на Западе благодаря своей дешевизне и простоте использования.

СВО
спецоперация
Украина
ВС РФ
Минобороны РФ
